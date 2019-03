Hospital de Trauma de CG atende no Carnaval mais de 140 acidentados com moto

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, na cidade de Campina Grande, atendeu 867 pessoas durante o período carnavalesco. Nesses dias, foram realizadas 62 cirurgias. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (2) até as primeiras horas desta quarta-feira (6).

Os casos envolvendo acidentes de moto lideraram as entradas nos plantões durante o período. No total, 142 pacientes foram atendidos devido aos acidentes com motocicleta, quatro vítimas de projéteis de arma de fogo, oito de arma branca, 11 vítimas de acidente de carro e 24 por espancamento. Os demais atendimentos foram na clínica médica e na pediatria.

Em 2018, o Trauma-CG atendeu no período do carnaval 881 pessoas entre urgências e emergências. Desse total, 139 pacientes foram atendidos devido a acidente de moto, nove por acidentes de carro, 13 de arma branca, 15 de vítimas de projéteis de arma de fogo, 29 por espancamento. Foram realizadas 79 cirurgias nesses dias.