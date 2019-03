Henryque Bandeira apresenta em Campina show ‘Roberto Carlos à noite’

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de março de 2019 às 11:17.

A Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, com apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, retoma neste domingo, dia 17, a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.

A temporada 2019 tem início com a apresentação de Henryque Bandeira, que irá apresentar o show “Roberto Carlos à noite”, uma continuação do primeiro show realizado em 2018, dando ênfase às canções do ‘rei’ Roberto Carlos dos anos 70.

Os ingressos já estão à venda aos preços de R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira). O espetáculo tem início previsto para as 20h.