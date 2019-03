Grupo ‘Maria Maruá’ anima público em apresentação no Forró na Feira deste sábado

A programação do projeto Forró na Feira, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), está ainda mais especial neste sábado de Carnaval (2). A partir das 20h, o grupo Maria Maruá coloca turistas e moradores da cidade para dançar na Feirinha de Tambaú. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos.

A iniciativa é da PMJP, através de uma parceria da Fundação Cultural (Funjope), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e do Fórum Forró de Raiz. O projeto teve início em novembro de 2017 e tem o objetivo de dar oportunidade e visibilidade aos artistas locais.

O show será regado de muito forró pé de serra, fazendo um resgate a música raiz, valorizando a cultura local. “O xote, o baião e o coco também serão acrescentados na nossa apresentação, que cantaremos composições de grandes nomes da música, a exemplo de Luiz Gonzaga, Marinês, Domiguinhos, Sivuca, Pinto do Acordeon, Os Três do Nordeste, Jackson do Pandeiro, entre outros”, adiantou o produtor musical, Raniere Azevedo.

O grupo é formado pela cantora Edra Véras, que é filha de Parafuso, fundador do grupo de forró ‘Os Três do Nordeste. Além dela, Rominho vai animar o público fazendo um som na sanfona, Maria Clara na Zabumba, Rainere Travassos no contrabaixo, no pandeiro e na percussão, Sandrinho Dupan e Raniere Azevedo no cavaquinho e violão.