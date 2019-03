Governo quer que Bolsonaro ´cale´ sobre a reforma previdenciária

Com o incômodo provocado por declarações de Jair Bolsonaro (PSL) sobre mudanças na reforma da Previdência, o Palácio do Planalto prepara estratégia para limitar os comentários do presidente sobre o tema, informa o jornal Folha de São Paulo.

Membros das áreas econômica e militar querem que ele comente em público só aspectos sociais ou pouco sensíveis da proposta, evitando a discussão de pontos que possam causar mal-estar com o Congresso.

A jornalistas, dias atrás, Bolsonaro indicou que a idade mínima para mulheres se aposentarem pode ser de 60 anos. No texto enviado,a previsão é de 62 anos.

Ele também disse que o modelo proposto para benefícios pagos a idosos carentes poderia ser discutido, além da fórmula de cálculo de pensão por morte.

Os recuos sinalizados por Bolsonaro, ainda conforme o jornal, irritaram o ministro Paulo Guedes (Economia)e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),um dos fiadores da proposta no Legislativo.

*fonte: uol