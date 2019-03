Governo divulga programação da Semana Estadual de Mobilização em defesa da Água

A Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (Seirhma), realiza no período de 18 a 22 deste mês a Semana Estadual de Mobilização em defesa da Água.

A programação, que também ocorrerá no interior do Estado, será encerrada em João Pessoa no Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22.

A ação será promovida em parceria com a Sudema, Aesa, Cagepa e Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba e Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT).

A programação, direcionada a estudantes, técnicos e ao público em geral, será iniciada na cidade Sousa com acolhida de escolas convidadas, apresentação de vídeo e peças teatrais.

No dia 19, o evento terá prosseguimento na cidade de Patos e no dia seguinte, em Campina Grande. Já no dia 21 será a vez do município de Mamanguape e no dia 22 em João Pessoa durante todo o dia, no Auditório do Centro Universitário de João Pessoa – Unipê.

A gerente executiva de Meio Ambiente da Seirhma, Vanessa Fernandes disse que o evento ocorre anualmente com o objetivo de sensibilizar a população acerca do uso racional da água.

O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU, por meio da resolução A/RES/47/193, de 21 de fevereiro de 1993, determinando que o dia 22 de março seria a data oficial para comemorar e realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra.

Na Paraíba, a Lei estadual Nº. 6.756, de 8 de julho 1999, institui a Semana Estadual de Mobilização em defesa da Água, onde a programação deve constar de campanhas junto a população sobre a conscientização da importância dos Recursos Hídricos.