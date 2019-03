Governador inspeciona obras do Eixo das Nações em Campina Grande

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 7 de março de 2019 às 16:27.

O governador João Azevêdo inspecionou, nesta quinta-feira (7), o andamento das obras do Eixo das Nações, que vai interligar pontos extremos de Campina Grande e irá desafogar o trânsito no Centro da cidade.

A obra – dividida em duas etapas – está recebendo investimentos superiores a R$ 5 milhões do tesouro estadual e é considerada uma das principais ações de mobilidade urbana na Rainha da Borborema.

Deputados, vereadores, lideranças da região e auxiliares do governo acompanharam o gestor na visita às obras.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou que a ação do governo facilitará o deslocamento e garantirá o conforto de quem trafega pela área.

“O governo vem investindo muito nessas intervenções nas grandes cidades e Campina Grande precisava desse Anel que vai facilitar muito para quem vem do Brejo em direção ao Sertão e que poderá passar por aqui sem enfrentar o Centro da cidade, o que causa transtorno para todo mundo. Com essa obra, o Governo do Estado está resolvendo, em definitivo, um problema de mobilidade urbana”, enfatizou.

Na primeira etapa estão sendo contempladas as Ruas Frei Damião Bozano, Vereador Benedito Mota, Maestro Nelson Ferreira e Antônio Alves Lima. Já a segunda etapa terá início na Rua XV de Novembro e segue até a Rua Sem Nome, no Bairro do Araxá.

Quando concluída, as pessoas que desejarem se deslocar até as universidades (UEPB ou UFCG), por exemplo, não terão mais de passar pelo centro da cidade, porque poderão utilizar a via expressa.

De acordo com a superintendente da Suplan, Simone Guimarães, a primeira etapa do Eixo das Nações deve ser concluída em até 70 dias, a depender das chuvas, e está recebendo investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões.

“Nós já estamos colocando CBUQ na primeira etapa e a parte de pavimentação asfáltica, terraplanagem e drenagem já está pronta e pretendemos terminar essa fase com a iluminação pública que já foi contratada e vai começar em 30 dias”, declarou.

Ela também explicou que a segunda etapa já foi iniciada e deve ser entregue até agosto. Nesta fase, os principais serviços que serão executados são: terraplenagem, pavimentação asfáltica, calçada de ambos os lados, sinalização, iluminação pública, além das obras complementares que incluem piso em concreto, rampa em calçada de passeio e piso tátil direcional ou alerta de concreto para deficientes visuais.

O comerciante Nicomedos Cardoso comemorou o investimento do Estado na região. “Essa obra só vem nos favorecer porque aumenta o movimento do meu comércio, pois aqui é uma rotatória; uma entrada para Campina Grande. Enfim, só teremos melhorias a partir de agora”, falou.

Mototaxista há 15 anos na Rainha da Borborema, João Batista da Silva relatou que a ação do governo já está melhorando sua rotina de trabalho.

“Agora, eu consigo me deslocar com mais agilidade, ganhei tempo nas minhas corridas e está sendo importante para quem trafega diariamente por esse trecho”, disse.