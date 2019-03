Governador diz trabalhar por relação republicana com Governo Federal

Sucessor de Ricardo Coutinho (PSB), crítico de Jair Bolsonaro (PSL), o governador João Azevêdo (PSB) disse na quinta-feira (7) que não enxerga dificuldade de relacionamento com o Governo Federal e que espera manter uma relação republicana no trato dos negócios de Estado.

“No momento em que ele assumiu a Presidência e eu assumi o Governo do Estado, nos tornamos governadores de quem nos elegeu, mas também dos adversários. Não tem mais diferença. Você não vai realizar obras para beneficiar um lado ou o outro”, avaliou.

Citou como exemplo de republicanismo, a autorização que a Paraíba obteve para contrair empréstimos no valor de US$ 50 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para investimento no projeto ‘Cooperar’.

Em audiência com o ministro da Economia Paulo Guedes, no dia 19 de fevereiro, o governador conseguiu acelerar a tramitação do pedido de empréstimo, liberado no dia 26 do mesmo mês pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

“Isso é fruto de trabalho. Não tenho dificuldade de sentar com quem quer que seja, desde que o interesse seja republicano e do povo da Paraíba. Sou governador da Paraíba e tenho que pensar primeiramente no meu Estado”, afirmou.

Para o governador, se a Paraíba tem hoje condições de pleitear e conquistar esse tipo de operação, é porque possui saúde financeira. Afirmou colher os frutos do trabalho executado pelo ex-governador Ricardo Coutinho desde 2011 com o apoio dos demais poderes.

Com informações da Rádio Campina FM.