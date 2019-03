Governador discute parcerias com representantes de investidores espanhóis

O governador João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (1º), na Granja Santana, a visita de representantes de fundos de investimento da Espanha. O encontro teve o objetivo de discutir possíveis parcerias nas áreas de tecnologia, turismo e energia.

Participaram da reunião, Gustavo Feliciano (secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico); Ivan Burity (secretário adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico); Claudio Furtado (secretário executivo da Ciência e Tecnologia); Luís Tôrres (secretário da Comunicação Institucional); Ruth Avelino (presidente da PBTur); Rômulo Polari Filho (diretor-presidente da Cinep); além dos representantes de fundos de investimento espanhóis, Aquiles Magide e José Manuel Hernandez.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a reunião é fruto de um encontro com empresários espanhóis, ocorrido no final do ano passado, em Salamanca, onde foi feita uma explanação sobre a infraestrutura logística, a localização geográfica privilegiada e os avanços econômicos obtidos pelo Estado nos últimos anos.

“Eles vieram com um olhar mais detalhado sobre áreas específicas – a exemplo do turismo, geração de energia e tecnologia – e levarão essas informações para os fundos europeus, principalmente, os sediados na Espanha, e nós esperamos receber investimentos desses empresários”, pontuou.

João Azevêdo também ressaltou as ações do governo para garantir emprego e renda para a população paraibana. Ele lembrou ainda que tem mantido agendas importantes com representantes de vários países que têm manifestado interesse de investir na Paraíba.

“Esse tipo de abertura está acontecendo com mais naturalidade hoje; existe um olhar diferente para o Nordeste. Eu já recebi a cônsul da Alemanha, que vai trazer um grupo de empresários para conhecer a Paraíba e que irá ouvir do governo quais as áreas em potencial para receber investimentos; vamos receber, em breve, o embaixador da Grã-Bretanha e o embaixador da Tailândia, além do grupo chinês que vai trabalhar na instalação de um estaleiro em Lucena – ou seja – é a Paraíba se abrindo para o mundo e se colocando como possibilidade de receber investimentos de outros países”, destacou.

Aquiles Magide disse que a reunião com o governador possibilitou a discussão sobre possíveis instalações de empresas espanholas no Estado.

“As possibilidades de investimentos são, inicialmente, nos setores de energias renováveis, eólica e solar e também estudamos possíveis investimentos no âmbito da hotelaria; a Paraíba tem muito potencial para que essas ações deem certo”, afirmou.

O secretário Gustavo Feliciano garantiu que o Estado tem perspectivas positivas para atrair novos empreendimentos.

“A ocupação na rede hoteleira de João Pessoa neste verão está acima de 87%; a nossa média mensal em 2018 ficou acima de 65%, então, a nossa Capital e a nossa Paraíba têm atrativos muito grandes para conquistar investimentos dos espanhóis e de qualquer lugar do mundo”, frisou.

O diretor-presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho, destacou que a possibilidade concreta de atração de novos investimentos no Estado é resultado das ações do governo nas áreas de infraestrutura e de recursos hídricos.

“Nós temos um potencial gigante a ser explorado na Paraíba e os empresários estão interessados. Nessa reunião, ficou muito claro que cumprimos com o nosso dever de casa; o canal Acauã-Araçagi é um exemplo disso e lá existe um leque de oportunidades de investimentos associados às cidades no entorno da obra. Nós também mostramos a eles as possibilidades de parcerias internacionais com os Distritos Industriais e prestamos informações sobre o Porto de Cabedelo e o Polo Turístico”, explicou.

Já o secretário Claudio Furtado evidenciou o potencial da Paraíba na área de energias renováveis. “A Paraíba tem um grande potencial na geração de energias renováveis e na instalação de parques solares e os investidores viram a possibilidade de instalar novos empreendimentos no Estado que é a bola da vez nesse segmento”, assegurou.