Governador apresenta Ciclo 2019 do Orçamento Democrático Estadual na próxima semana

O governador João Azevêdo apresenta, nesta segunda-feira (18), no Palácio da Redenção, em João Pessoa, o Ciclo 2019 das audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual. A solenidade, que será aberta ao público e à imprensa, acontece a partir das 10h, no Salão Nobre.

Na ocasião, também será apresentado o Prêmio Ceci Melo de Participação Social (7ª edição), que homenageará conselheiras e mulheres da sociedade civil, em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

As audiências do Orçamento Democrático Estadual estão programadas para acontecer a partir da primeira semana de abril, nas 14 Regiões Geoadministrativas, reunindo a população dos 223 municípios paraibanos, seguindo até o início mês de junho.

Serão 17 grandes plenárias públicas, com a participação do governador João Azevêdo, o secretário de estado do OD Estadual, Célio Alves, e toda a equipe de secretários, assessores técnicos da administração direta e indireta.

O secretário Célio Alves informa que algumas novidades serão apresentadas no dia do lançamento do ciclo. “O Orçamento Democrático Estadual, este ano, vai ampliar a forma de participação com a inserção de novas tecnologias. O objetivo é facilitar o cadastro das demandas apresentadas pela população, assim como, de qualificar o resultado das audiências. Essa nova ferramenta será apresentada ao público no dia do lançamento do ciclo, além de todo o calendário e locais em que serão realizadas as plenárias”, informou Célio Alves.

O Orçamento Democrático Estadual é responsável pela promoção da cidadania participativa na Paraíba, e as audiências públicas regionais são realizadas com o objetivo de fomentar o empoderamento popular, nas tomadas de decisões governamentais quanto aos gastos públicos.

É o momento em que a população é convidada a dialogar diretamente com o governo, e eleger as prioridades de investimentos para as respectivas regiões.

Saiba mais – O Prêmio Ceci Melo de Participação Social é uma iniciativa da secretaria executiva do Orçamento Democrático Estadual, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH), que tem o objetivo de homenagear mulheres que se destacam na atuação pessoal, profissional e/ou política, em prol do desenvolvimento das comunidades que representam. Ao todo, serão homenageadas 14 conselheiras e 14 mulheres da sociedade civil.