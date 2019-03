Governador anuncia medida em relação ao contrato com a Cruz Vermelha na Paraíba

O governador da Paraíba, João Azêvedo (PSB), anunciou nesta sexta-feira (8), durante evento ocorrido no Palácio da Redenção, que o Estado deverá encerrar o contrato com a Cruz Vermelha no mês de junho, quando se vence o prazo de renovação com a organização social, que atualmente administra o Hospital de Trauma do Estado.

Conforme o governador, tudo vai depender de um relatório que uma comissão especial está fazendo sobre as atividades da Cruz Vermelha, que está sob intervenção.

A intervenção tem um prazo de 90 dias quando será concluído o relatório.

“Se o relatório indicar que houve por parte da Cruz Vermelha uma gestão deficiente, ela não poderá participar do processo de renovação do contrato, mas caso não se identifique isso, ela vai estar habilitada. Entretanto, eu volto a dizer que o que mais nos interessa é criar mecanismos de controles cada vez maiores”, explicou.

Azêvedo explicou ainda que em dezembro do ano passado foi criado, através de uma lei, uma superintendência que vai cuidar diretamente dos contratos com cada Organização Social.

“Nós queremos implementar, através da regulamentação da lei que criou as OS, a possibilidade de utilização de OS na Paraíba por meio de um decreto, que será publicado no próximo dia 15, que vai formalizar toda essa operação com as novas exigências que entendemos ser necessário para melhorar o controle, a qualidade e a eficiência desse trabalho no Estado”, destacou.