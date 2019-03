Governador anuncia calendário de ações e criação da Patrulha Maria da Penha

O governador João Azevêdo lança nesta sexta-feira (8), às 10h, no Palácio da Redenção, o calendário de ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá durante todo o mês de março, numa realização da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, em parceria com outras secretarias, órgãos e instituições.

Também anuncia a criação da Patrulha Maria da Penha, mais um Centro Estadual de Referência da Mulher na cidade de Sumé, na região do Cariri, assina contratos do Programa Empreender, que beneficiará mulheres e associações femininas e lança a campanha publicitária “Sororidade – Juntas Podemos Mais”.

Mais de 50 atividades serão realizadas durante o mês, envolvendo o trabalho interinstitucional de órgãos e instituições do governo, como Segurança Pública, Cultura, Saúde, Educação,Economia Solidária, Ação Penitenciária, Cagepa, Funda, Emater.

No sábado (9), às 21h, na Praça do Povo do Espaço Cultural, as cantoras Céu e Daúde farão show celebrativo abrindo a programação cultural da Funesc, com entrada gratuita.

O governador João Azevêdo assinará um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça da Paraíba para implantação da Patrulha Maria da Penha.

O governo entrará com as ações em conjunto desenvolvidas pela Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesds), por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Coordenação das Delegacias Especializadas de Mulheres e Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana.

O trabalho começará em 27 cidades da Paraíba, incluindo a região metropolitana de João Pessoa, e será parte do Programa Mulher Protegida do Programa Paraíba Unida pela Paz.

A patrulha realizará um trabalho ostensivo preventivo para acompanhar mulheres em situação de violência doméstica e familiar e de monitoramento do cumprimento das medidas protetivas de urgência e medidas judiciais contra os agressores.