Gasolina e óleo diesel aumentam de preço nesta sexta-feira

A Petrobras anunciou um aumento de 2,5% no preço médio da gasolina e de 1,9% no valor médio do diesel nas refinarias.

Os reajustes serão válidos a partir desta sexta (8). Com isso, o preço médio do litro da gasolina passará de R$ 1,6865 para R$ 1,7287, enquanto o litro do diesel subirá, na média, de R$ 2,1462 para R$ 2,1871.

Em março de 2018, a empresa mudou sua forma de reajustes e passou a divulgar preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela companhia nas refinarias – e não mais os percentuais de reajuste.

*fonte: valoreconomico