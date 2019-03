Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo é aprovada na ALPB

Com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, foi instalada pela Assembleia Legislativa da Paraíba a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, na manhã desta quarta-feira (13).

A presidência da Frente é do deputado Raniery Paulino, que tem como objetivo cobrar a efetividade dos demais parlamentares junto às entidades competentes.

O objetivo da Frente Parlamentar é dar continuidade as discussões, defesas de direitos das pessoas com autismo, bem como apresentar propostas legislativas que contribuam para o aprimoramento da prestação da assistência às pessoas com TEA e seus familiares.

Para o deputado Raniery Paulino, a Frente pretende criar um fórum permanente de discussões na casa para fazer uma mediação entre os poderes públicos e as pessoas com Autismo.

O parlamentar reafirmou o seu compromisso com as entidades: o movimento REUNIDA – Rede Unificada Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas, a Comissão de Autismo da OAB-PB, Associação dos Pais, Amigos e Simpatizantes do Autista – ASAS; Associação Campinense de Pais Autistas – ACPA; Associação de Pais e Amigos do Autista da Paraíba – AMA/PB e a Associação Paraibana de Autismo – APA/PB.