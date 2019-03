Foragido de Goiás é preso pela PRF com carreta roubada

A Polícia Rodoviária Federal prendeu neste sábado, 09, na BR- 101 em Alhandra, Região de João Pessoa, dois homens que estavam com uma carreta roubada.

O veículo foi roubado no final do mês de fevereiro na cidade de Quaguaretama no Rio Grande do Norte. Com eles, a PRF encontrou drogas.

Na abordagem a dupla ainda tentou fugir, mas foram detidos.

Um deles é foragido do presídio de Goiás, onde cumpria pena por sequestrar um gerente de banco.

*Com informações da TV Cabo Branco