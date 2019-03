Foliões lotam Vila do Artesão para relembrar Carnaval em Campina Grande

Cerca de duas mil pessoas lotaram a Vila do Artesão na tarde deste sábado, 09, quando a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), realizou uma ação relembrando o Carnaval em conjunto com o projeto Forró na Vila.

O grande público dançou ao som da banda Forró Campina e também de ritmos carnavalescos tocados por JB do Coco e Tirinete e a Orquestra Jovem da Borborema, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB – ProCult).

Fazendo parte do tradicional Rubacão da Socorro, que há sete anos faz a festa dos foliões, as animações carnavalescas começaram às 13h, na Praça de Alimentação da Vila do Artesão. Não foi realizado o percurso, concentrado toda a festa nas dependência do local.

O presidente da Amde, vereador licenciado Nelson Gomes Filho, esteve presente e, também representando o prefeito Romero Rodrigues, acompanhou toda a ação, conversando com os foliões. Ao final, ele fez uma análise positiva do evento.

“Com total apoio do prefeito Romero Rodrigues realizamos essa grande ação, valorizando a cultura nordestina e as tradições carnavalescas em parceria com o tradicional Rubacão da Socorro. Conseguimos, literalmente, encher a Vila do Artesão com pessoas, alegria e muita diversão gratuita. Estamos felizes com o resultado da festa e com a satisfação de todos que prestigiaram a ação”, disse o chefe da Pasta.

O evento, que transcorreu sem nenhuma ocorrência na parte interna e externa da Vila do Artesão, contou com todo o aparato policial para oferecer a segurança necessária aos foliões e também aos permissionários do local.

A segurança dos presentes foi realizada pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e também segurança privada.