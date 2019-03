Familiares informam o paradeiro de estudante que estava desaparecida

Os familiares da jovem Amanda Mikaelly Patrício da Silva, de 18 anos, que estava desaparecida desde ontem em Campina Grande, informaram o paradeiro dela.

De acordo com áudios que circulam nas redes sociais, a jovem teria viajado para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde estaria hospedada em uma pousada.

O caso

A jovem foi deixada pela mãe na frente de um shopping, onde iria assistir aula. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que Amanda chega ao local.

Após descer do carro, a jovem pede informação para um homem que estava em frente ao shopping e depois vai embora, sem entrar no prédio.

Conforme o homem com quem Amanda conversou, a garota perguntou onde ficava localizada a Rodoviária Velha.