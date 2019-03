Empreendedorismo: evento é realizado neste fim de semana em Campina Grande

Acontece na próxima sexta-feira (15), em Campina Grande, a abertura da 3ª Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba (Fenemp). O evento tem início a partir das 18 horas no prédio sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), situado na Avenida Canal.

Para participar é preciso fazer a inscrição através do site: https://fenemp.wordpress.com/. Serão oferecidas durante três dias palestras, seminários, oficinas, atendimento personalizado, espaços interativos e exposições.

O evento é aberto para o público em geral. Na ocasião, empreendedores de diversas áreas que tiveram acesso a linhas de crédito oferecidas pelo programa ‘Empreender Paraíba’ terão um espaço para comercialização de produtos e serviços.

De acordo com a chefia de gabinete do Empreender Paraíba, Fabrício Feitosa, a abertura do evento vai contar com a participação do governador de Estado João Azevêdo (PSB) e da secretária-executiva do Empreendedorismo, Amanda Rodrigues.

A Feira de Negócios e Empreendedorismo da Paraíba acontece até o próximo domingo (17). O evento é organizado pelo Governo do Estado da Paraíba por meio da Secretaria-Executiva do Empreendedorismo através do Programa Empreender.

Após a passagem por Campina Grande, a Fenemp vai para o Sertão paraibano. Em junho, será realizada em Patos. No mês de setembro, vai a Cajazeiras. Já em novembro, o empreendedorismo vai para o Litoral Norte paraibano, na cidade de Rio Tinto.

*Com informações da Rádio Caturité FM