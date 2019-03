Evento Católico começa neste domingo no 22º Crescer 2019, em Campina Grande

Começa neste domingo, 03/03, a 22ª edição do Crescer – o Encontro da Família Católica, promovido pela Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande.

O encontro segue até a terça-feira de carnaval, de forma gratuita, e espera reunir cerca de 50 mil pessoas, durante os três dias, na casa de shows Spazzio, em Campina Grande. Este ano o tema “Família – O amor que constrói santuários”, objetiva fortalecer as famílias diante das mudanças e crises pelas quais passam a sociedade na atualidade.

No primeiro dia do encontro quem abre a programação é o Padre Chrystian Shankar da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Divinópoles – MG), com a pregação “O Amor Constrói Santuários”. Convidado de edições passadas, este ano ele estará presente nos três dias do encontro.

A tarde inicia com um show dos cantores católicos Teto Fonseca e Celione David, seguido da pregação “Ser Feliz a Dois”, conduzida pelo casal de pregadores do Santuário da Divina Misericórdia, de Sergipe, Ricardo e Eliane Sá. O primeiro dia será encerrado com uma Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar do Ordinário Militar do Brasil, Dom José Francisco Falcão (Brasília-DF).

Com início às 8h30 da manhã e encerramento às 18h30, o encontro terá, neste primeiro dia, além de pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, recitação do terço, shows e eventos paralelos.

Este ano, a estrutura no Spazzio vai contar com vários ambientes, a exemplo de restaurantes, lanchonetes, loja do Crescer, com diversos artigos religiosos e souvenirs personalizados do encontro, espaço mariano, dedicado à adoração e oração, espaço para crianças, no Crescer com as crianças, além de serviço de atendimento de saúde, oferecido pela organização do encontro.

Assim como em edições anteriores, o 22º Crescer oferece o serviço de transporte de pessoas até o Spazzio, em Campina Grande, nos três dias do encontro. Ônibus coletivos sairão, diariamente, do Terminal de Integração, no centro da cidade. Eles serão identificados com adesivos no vidro da frente e o desembarque acontece dentro do estacionamento do Spazzio.

Já os ônibus que irão transportar as caravanas de paróquias sairão, diariamente, em 4 rotas e 18 horários distintos, da frente de Paróquias de bairros da cidade ou pontos específicos de cada localidade.

A coordenação do Crescer esclarece que não será cobrada nenhuma taxa pelo serviço de transporte nas caravanas de paróquias e não é necessária a inscrição prévia para embarque. O retorno também será garantido, de forma gratuita, nos três dias de encontro, sempre às 18h30, ao término da programação diária.

Mais informações sobre programação e rotas/horários de ônibus podem ser adquiridas no site www.comunidadepiox.org.br ou pelo telefone (83) 3341.7017.