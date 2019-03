‘Eu cantei o samba-enredo e ele chorou’, diz filho de Arlindo Cruz

TATIANA CAVALCANTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor e compositor carioca Arlindo Cruz é o grande homenageado da X-9 Paulistana, agremiação da Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo, que entra nesta sexta-feira (1º) na avenida com o enredo “O Show Tem Que Continuar! Meu Lugar É Cercado de Luta e Suor, Esperança Num Mundo Melhor”.

O sambista de 60 anos teve um AVC em março de 2017 e ficou internado por meses. Nesta noite, ele vai assistir ao desfile que o reverencia do conforto de sua casa, segundo seu filho, o também compositor Arlindinho Cruz, 27, que ajudou a compor o samba-enredo para o pai, que é religioso.

“A família está lisonjeada com essa escola forte do Grupo Especial de São Paulo mandando essas energias positivas ao meu pai. Vai ser lindo na avenida e ele vai ver tudo”, afirma ele.

“É uma mensagem de força com convite da X-9, que representa a casa de Ogum, para não subestimar meu pai, um filho de Xangó, de voltar a viver”.

Arlindo, o pai, ficou emocionado quando soube que seria homenageado. “Eu cantei o samba-enredo e ele chorou. Fez um sinal de positivo, de aprovação e jogou um beijo”, conta Arlindinho.

Os médicos liberaram o artista para viajar do Rio a São Paulo, mas não houve tempo hábil de fretar um voo.

“Seria incrível ele sentir a galera mandando essa energia maravilhosa, ao vivo. Mas há chance de chover na hora do desfile. Não ia expor meu pai à chuva.” Um toldo não poderia ser improvisado em algum dos carros, porque a escola poderia perder pontos, afirma.

“NASCIDO” EM SÃO PAULO

O filho do artista homenageado cita, ainda, que uma escola paulistana tenha homenageado um carioca. “Não tinha lugar melhor para acontecer essa homenagem. Ele costuma dizer que foi em São Paulo que o artista Arlindo Cruz nasceu, porque foi lá que ele deu seu primeiro autógrafo.”

Arlindinho, que vai representar o pai no sambódromo, resume a mensagem que quis passar com o samba-enredo.

“Ele é o símbolo maior do samba, é meu pai, meu herói. Me levava para o campo de futebol e depois para as rodas de samba.”

A mulher de Arlindo Cruz, Babi Cruz, também vai desfilar no Anhembi.