Estação Cabo Branco tem programação voltada para o Carnaval e para as mulheres

“Estação Folia e Estação Mulher” serão os dois projetos colocados em ação mês de março na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. Na programação estão incluídas: exposição fotográfica, exposição coletiva de arte naif feminina, varal poético, curso de DJs, roda de leitura, oficinas de máscaras de Carnaval, Chá das Damas, aulas de yoga, dança do ventre e outras atividades disponibilizadas, gratuitamente, no complexo da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano.

A entrada para todas as atividades são gratuitas. No período do carnaval a Estação funcionará nesta sexta-feira (1º), de 9h até 18h. No sábado (2) e domingo (3), o horário de abertura é de 10h e encerramento 19h. Na segunda-feira (4), a Estação Cabo Branco não abre como de costume. Na terça-feira (5) de 10h até 19h, na Quarta-feira de Cinzas (6 – feriado) a casa abre a tarde de 14h as 18h. As atividades voltam ao normal na quinta-feira (7), no horário de 9h até 18h.

Um dos destaques da programação de março é a abertura da exposição de Arte Naif Feminina, com as expositoras Analice Uchoa, Célia Gondim, Marby Silva e Val Margarida. A exposição ficará aberta para visitação pública até domingo, dia 5 de maio.

A expressão Art Naif, vem do francês, considerada, por alguns autores da história da arte, como arte ingênua, um estilo que pertence à pintura de artistas sem formação artística sistemática ou um tipo de expressão que não se enquadra nos “moldes acadêmicos”. É um estilo de arte mais individualista e composta por manifestações mais puras.

Nesta exposição às artistas Analice Uchoa, Célia Gondim, Marby Silva e Val Margarida não se preocupam em preservar as proporções naturais nem os dados anatômicos corretos das figuras que representa. Uma característica geral das expositoras é que são autodidatas, possuem uma exuberância de cores, em composição plana e tende a simetria e a linha é em sua maioria figurativa.

Temos ainda neste mês de março o Curso Básico de DJ, que será ministrado Cristian Lima Machado (DJ CrisL) nos dias 6, 13, 20 e 27 de abril (sábados), no horário de 14h até 16h, na Estação das Artes.

As inscrições continuam abertas e se encerram quando as 25 vagas forem preenchidas. A inscrição é gratuita e presencial e não pode ser realizada por telefone. CrisL lembra aos participantes que tragam notebook (caso tenha).

Outro destaque da programação é o projeto “Verde Estação Sustentável”, que tem o objetivo de desenvolver o respeito entre os estudantes pelo meio ambiente, de uma forma sustentável, aliando a entrega de mudas com oficina de cultivo, plantio e uso de material reciclável. Esta atividade acontecerá na sexta-feira (29), 14h30, na Sala de Práticas Educacionais, do lado do Estacionamento.

Confira no link https://midi.as/Estacao-Marco2019 a programação do mês de março que tem ainda o Varal Poético, Roda de Leitura, Chá das Damas e outras atividades artística, educativas e culturais.