Especialista em recursos hídricos é contra integração do São Francisco com Tocantins

A transposição do Rio São Francisco ainda não foi concluída na Paraíba, o trecho que banha o Sertão do Estado ainda está em fase de obras. A possibilidade de integração entre as bacias do rio São Francisco e do rio Tocantins vem sendo discutida e divide bastante opiniões.

Em entrevista à Rádio Campina FM, o especialista em recursos hídricos Isnaldo Cândido explicou sua posição a respeito da integração.

Isnaldo começou explicando que a integração das bacias é válida, porém não no momento atual. Ele acredita que agora é o momento de cuidar e efetivar a transposição do rio São Francisco.

– Se nós temos as águas do rio São Francisco funcionando ou deixando de funcionar por alguns problemas técnicos, é melhor concluir e deixar funcionando, do que iniciar outra frente de trabalho e não concluir nenhuma – ponderou.

O especialista defende a ideia de que precisamos de uma consolidação da transposição e uma gestão mais otimizada que mantenha a obra em bom funcionamento e que evite palanques políticos.

– Gestão não é construção, mas como nesse país só querem construir e não fazer manutenção, a gente vive sempre nessa bola de neve – afirmou Isnaldo, que chamou a atenção para o Eixo Norte no Sertão da Paraíba que ainda não teve obras concluídas.

Cândido ainda citou as cidades de Puxinanã, Montadas, Areial, Esperança e São José da Mata, que são próximas a cidade Campina Grande, que não têm água.

– Eu sou contra, sabe? Primeiro vamos resolver o que tem e depois vamos pra outro projeto – disse.

Por fim, o especialista chamou a atenção dos deputados para que resolvam os problemas da transposição e só depois pensem em uma nova integração.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM