Escolas de samba são destaque do 2° dia do Carnaval Tradição em João Pessoa

O Carnaval Tradição de João Pessoa teve mais uma noite de arquibancadas lotadas. Nesse domingo (3), o público acompanhou o desfile de 11 agremiações – Tribos Indígenas e Orquestras de Frevo abriram as apresentações, em seguida, as Escolas de Samba deram um show de beleza na Avenida Duarte da Silveira.

Nesta segunda-feira (4), será a vez das Ala Ursas, que encerram os desfiles – agremiações convidadas vão iniciar a programação a partir das 17h.

Os desfiles das cinco Escolas de Samba que disputam o título desta edição do Carnaval Tradição foram o ponto alto da noite desse domingo (3). Pavão de Ouro, do bairro São José, foi a primeira a passar pela Avenida Duarte da Silveira. Na sequência desfilaram Império do Samba, do Roger, Independente de Mandacaru, Unidos do Roger e Malandros do Morro, da Torre. Os foliões, apreciadores do samba e as torcidas das agremiações entraram no clima e também fizeram uma linda festa.

“Eu amo Carnaval e o de João Pessoa é maravilhoso, porque faz parte da nossa cultura”, afirmou o professor Jair Leônidas, que completou dizendo que a organização e a estrutura da festa estão atendendo o púbico. “Muito organizado, com os desfiles começando exatamente na hora. Da para assistir de qualquer lugar, enfim, nesse quesito eu acho que merece parabéns”, ressaltou.

Além da estrutura de som – que inclui uma housemix e carros de som acompanhando as escolas de samba – e iluminação para as agremiações, foi montada uma arquibancada para 3,5 mil pessoas, tablado de acessibilidade e foram instalados banheiros químicos, incluindo os de acessibilidade, que foram distribuídos próximo ao percurso.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) investiu, através do Fundo Municipal de Cultura (FMC), R$ 410 mil no Carnaval Tradição, sendo R$ 23 mil para as Escolas de Samba, R$ 13 mil para as Tribos Indígenas, R$ 12 mil paras os Clubes de Orquestra do Grupo A, R$ 11 mil para os Clubes de Orquestra do Grupo B e R$ 8 mil e 700 para as Ala Ursas, beneficiando 32 agremiações.

A Prefeitura de João Pessoa vai dar uma premiação em dinheiro para os três primeiros colocados de cada categoria (Escola de Samba, Tribo Indígena, Clube de Frevo e Ala Ursa), no valor de R$ 10 mil para cada grupo, sendo R$ 5 mil para o primeiro lugar; R$ 3 mil para o segundo colocado, e R$ 2 mil para o terceiro, totalizando R$ 40.000,00.

Confira a programação desta segunda-feira:

17h00– Agremiações convidadas

19h30 – Urso Alegria do Panda

19h50 – Urso Amigo Batucada

20h10 – Urso Panda

20h30 – Urso Anos Dourados

20h50 – Urso Gavião

21h10 – Urso Sem Lenço Sem Documento

21h30 – Urso Celebridade

21h50 – Urso Canibal

22h10 – Urso Santa Cruz

22h30 – Urso Solitário

22h50 – Reboliço