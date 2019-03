Escola do Legislativo inicia aulas do Pré-Enem e cursos de idiomas

A Escola do Legislativo da Paraíba (Elegis-PB) iniciou, nesta segunda-feira (11), as aulas dos cursos oferecidos pela instituição para o primeiro semestre de 2019, incluindo cursinho Preparatório ao Exame Nacional do Ensino Médio (Pré-Enem) e turmas iniciantes dos cursos de idiomas (Inglês, Francês e Espanhol), disponibilizados aos servidores da Casa de Epitácio Pessoa e a toda população, gratuitamente.

Para a diretora da Escola do Legislativo, Maria Helena Toscano, o sucesso de aprovação no Enem alcançado nos últimos anos pela entidade é reflexo da qualidade de ensino.

“Isso é uma equipe escolhida a dedo. São professores que ministram aulas nos melhores cursinhos da cidade. O nosso diferencial é que a equipe pedagógica da Escola do Legislativo, junto comigo, senta com cada aluno e faz um horário individual. A gente vê as deficiências, porque no processo seletivo eles respondem um questionário onde dizem quais são as matérias que eles têm maior dificuldade. Então, é por isso que o sucesso da aprovação é tão grande”, afirmou.

O designer de interiores Jaguifaildo Albuquerque, de 26 anos, aluno do curso de francês, destacou que o idioma pode ampliar o conhecimento profissional na área.

“Pela Escola do Legislativo ser uma referência, penso e percebo que, de fato, existe uma competência para o desenvolvimento dessa atividade. Então, eu vi a possibilidade de poder aprender e também por ser um serviço gratuito à comunidade. Para mim, é o primeiro contato com a língua francesa e estou com várias expectativas para, a partir de então, desenvolver e crescer mais dentro dessa área de conhecimento, até para poder adquirir materiais em francês, muito disponibilizados na Europa, e pela própria cultura francesa proporcionar uma vasta rede de informações acerca do design”, ressaltou.

Além do cursinho Pré-Enem e de idiomas, a Escola do Legislativo também deu início às aulas de cursos de extensão e de aperfeiçoamento aos servidores da Assembleia: Aperfeiçoamento em Assessoria Legislativa; Inovação e Design Thinking no Serviço Público; Gestão de RH e Psicologia Organizacional; e Comunicação e Assessoria Legislativa.

Ainda de acordo com Maria Helena, os cursos destinados aos servidores melhoram os processos administrativos e comunicacionais dos parlamentares da Casa de Epitácio Pessoa.

“A nossa expectativa é que venha a ser um ano extremamente exitoso. Primeiro, porque o processo seletivo nivelou muito bem os alunos e, segundo, porque a escolha da grade curricular, começando com o curso de aperfeiçoamento para assessoria, vai trazer um benefício enorme para a Casa. Então, a nossa expectativa enquanto instituição é que a gente venha a fazer um trabalho de excelência para o Poder Legislativo, e que isso, consequentemente, dará aos deputados um melhor suporte comunicacional para a realização dos trabalhos”, explicou a diretora.