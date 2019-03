Escola de Samba Malandros do Morro é atração do Sabadinho Bom

A Escola de Samba Malandros do Morro, atual campeã do Carnaval Tradição, se apresenta neste sábado (2), a partir das 12h30, a Praça Rio Branco (Centro), abrindo a programação do Sabadinho Bom de março.

O projeto é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), e faz parte do AnimaCentro.

Neste sábado de Carnaval, a Malandros do Morro vai animar o público com sambas de antigos carnavais, o samba-enredo deste ano, além de grandes sucessos do gênero.

Fundada em 1956, no Bairro da Torre, a Malandros do Morro já conquistou 23 títulos no Carnaval de João Pessoa e já dividiu o palco com Neguinho da Beija-Flor, no Projeto Seis e Meia. A escola também desenvolve diversos programas de cunho social como bateria show, escolinha de ritmistas, oficina de fantasia, de alegoria.