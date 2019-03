Escola de samba campeã do Rio será conhecida na tarde de hoje

A grande campeã do carnaval carioca deste ano será conhecida na tarde de hoje (6). Quatorze escolas de samba disputam o título do grupo especial do Rio de Janeiro. Nos dois dias de desfiles, ocorridos entre os dias 3 e 5 de março, as agremiações foram avaliadas por 36 jurados em nove quesitos.

As notas já foram concedidas e entregues à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), e a apuração começa às 16h30, na Praça da Apoteose.

Cada quesito foi avaliado por seis jurados, posicionados em locais diferentes do Sambódromo, nos dias de desfile. As notas atribuídas por eles variam de 9 a 10 pontos, com intervalos de uma casa decimal

Desses seis jurados, dois serão escolhidos em um sorteio hoje, a partir das 12h, na sede da Liesa. Das quatro notas apuradas, a menor atribuída a cada escola será descartada.

Também na sede da Liesa, na mesma sessão, será sorteada a ordem de apuração das notas dos quesitos, que são: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente.

A ordem é importante porque ela será usada como critério de desempate. O último quesito a ser sorteado e, portanto, apurado será o primeiro critério de desempate. O penúltimo será o segundo e assim por diante.

As duas escolas que ficarem nas últimas colocações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso A. As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (9). Disputam o título as escolas Império Serrano, Viradouro, Grande Rio, Salgueiro, Beija-Flor, Imperatriz, Unidos da Tijuca, São Clemente, Vila Isabel, Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade.

Logo depois da apuração do grupo especial, começa a do Grupo de Acesso, que definirá a escola campeã, que desfilará no grupo especial em 2020.