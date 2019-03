ERRATA: “Divulgada a programação prevista para “O Maior São João do Mundo”

Sempre com o compromisso de pautar o internauta com agilidade e credibilidade, viemos informar publicamente que a notícia que trazia a programação oficial d´O Maior São João do Mundo foi publicada equivocadamente, por isso retirada do nosso editorial.

Assim, reforçamos nossas desculpas aos internautas, reafirmando o nosso compromisso de sermos ainda mais criteriosos na apuração dos fatos, para que não haja equívocos como este.