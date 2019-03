Equipe de manutenção da Cagepa realiza plantão durante o Carnaval na Grande JP

Todo o efetivo das equipes de operação e manutenção da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), na Região Metropolitana de João Pessoa, estará de plantão durante o Carnaval.

Nas demais regiões do Estado, a companhia também articulou escalas de pessoal para assistência no feriado.

A finalidade é assegurar o atendimento e evitar transtornos no abastecimento, já que principalmente as cidades litorâneas recebem grande fluxo de turistas nesse período.

De acordo com o gerente regional do Litoral, Rubens Falcão, as equipes estarão a postos na Grande João Pessoa durante o feriadão para atender as demandas, seja de água ou de esgotos.

“Tudo está sendo estruturado para evitar transtornos durante a festa. Também vamos disponibilizar equipes de manutenção elétrica, químicos, almoxarifes, motoristas de caminhão munck e manutenção de poços, priorizando as cidades de Lucena, Pitimbu e o distrito de Jacumã, que são abastecidas por poços tubulares”, explicou.

Mesmo enfrentando escassez hídrica, em muitos municípios ainda resiste a tradição do Carnaval molhado. O gerente ressaltou o uso consciente da água nesse período.

“É tempo de festa e, logicamente, dá pra brincar segundo as tradições de cada localidade, no entanto, é importante ter consciência para não desperdiçar, seja com piscinas, mangueiras ou chuveiros na área de lazer. Orientamos que a água seja utilizada de forma racional”, disse.

Atendimento – As lojas de atendimento presencial da Cagepa estarão fechadas na segunda (4) e terça-feira (5) de Carnaval, retornando a partir das 13h30 da quarta-feira (6).

Já o atendimento 115 funcionará em regime de plantão durante todo o feriadão. O serviço funciona todos os dias, 24 horas, e a ligação é gratuita, podendo ser feita também por telefone celular.

No entanto, nas cidades de Lucena, Pitimbu e Jacumã, as agências locais estarão abertas em horário normal de funcionamento para oferecer um atendimento diferenciado para os foliões e turistas.