Energisa Borborema é eleita a melhor distribuidora do Nordeste

A Energisa Borborema foi a vencedora do Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc), na categoria Melhor Distribuidora do Nordeste. Este prêmio reconhece as distribuidoras mais bem avaliadas com base na percepção do consumidor residencial, aferida por meio de pesquisa de opinião realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Esta avaliação é feita anualmente a partir de pesquisa realizada com consumidores de todas as distribuidoras, concessionárias e permissionárias, que atuam no território nacional, por meio de pesquisa realizada em campo.

Divulgado anualmente pela Aneel desde 2000, o Iasc retrata o grau de satisfação do consumidor em relação à qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica, com o propósito de estimular a busca pela melhoria contínua na perspectiva do consumidor.

Os itens avaliados são a qualidade percebida, a relação custo-benefício, a satisfação global, a confiança no fornecedor e a fidelidade.

“Nós da Energisa temos o compromisso de oferecer o melhor serviço para o cliente e em manter os investimentos no Estado. É um imenso orgulho fazer parte da melhor empresa do Nordeste em satisfação do cliente”, comemorou o diretor-presidente da Energisa Borborema, Ricardo Charbel.

A Energisa Borborema recebeu a premiação em cerimônia nesta quarta-feira, 25, na sede da Aneel em Brasília. “Ser reconhecida pela Aneel a melhor empresa do Nordeste é muito gratificante. Isso mostra o reconhecimento dos consumidores paraibanos em relação à satisfação geral sobre nossas entregas”, afirmou Jairo Kennedy, diretor técnico da Energisa.

A Energisa Borborema atende 6 municípios na região da Borborema: Massaranduba, Queimadas, Lagoa Seca, Bela Vista e Fagundes.

A pesquisa de opinião, realizada em todo o Brasil, mede a satisfação do cliente a partir da média das notas dadas nos índices de Satisfação global (pergunta sobre satisfação em relação à empresa no início da pesquisa), desconformidade (pergunta sobre satisfação em relação à empresa no meio da pesquisa) e distância do ideal (pergunta sobre satisfação em relação à empresa no final da pesquisa).

Segundo a Aneel, os clientes que participaram da pesquisa foram entrevistados pela empresa Praxian Business & Marketing Specialists, no período de 17 de setembro a 14 de dezembro de 2018. Foram entrevistados 23.446 consumidores residenciais em todo o Brasil, de forma presencial domiciliar, de 608 municípios atendidos pelas 92 distribuidoras, sendo 54 concessionárias e 38 permissionárias.