Encontro reúne bispo com padres com até cinco anos de ordenação

Da Redação com Ascom. Publicado em 14 de março de 2019 às 20:34.

O bispo diocesano de Campina Grande dom Dulcênio Fontes e a Pastoral Presbiteral estiveram reunidos nesta manhã de quarta-feira (13) com os padres que foram ordenados nos últimos cinco anos.

O encontro aconteceu no Seminário São João Maria Vianney, e, na oportunidade, refletiu-se sobre a vida do presbítero, a luz da figura do Bom Pastor (João 10,11-18).

O bispo iniciou com a pergunta: “Padre, você é feliz?”. Os padres presentes aproveitaram o momento para avaliarem suas vidas contando como estavam se sentindo nas paróquias, como estava a vida de oração, a Eucaristia celebrada e a comunhão eclesial, colocando tudo isso numa perspectiva de entrega das suas vidas ao anúncio do Evangelho e a pessoa de Jesus.