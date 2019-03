Encontro da Nova Consciência promove diversos eventos paralelos em Campina

Todos os anos, durante o período de carnaval, o Encontro da Nova Consciência promove diversos eventos paralelos e este ano a programação, que vai deste sábado (02) até a terça-feira (05), aborda variadas temáticas, buscando atingir o público que se interessa de cinema a neopaganismo.

Além do SESC Centro, onde ocorre o evento principal e alguns eventos paralelos, outros espaços também terão atividades pela manhã e a tarde, a exemplo do Cine São José, Centro de Arte e Cultura (antiga faculdade de Administração – UEPB) e no auditório da Secretaria de Cultura (ao lado do Terminal Integração).

Confira a lista com a programação completa:

Local: CINE SÃO JOSÉ

Sábado, 02/03

Tarde

15:00h

Abertura

15:00h

A sombra como grande “iniciadora”

Claudivam Barbosa (Bruxaria Tradicional Wanen e Sacerdote Fellowship of Isis) – PB

16:00h

Rito:

Hécate e a sombra – AquEla que conduz pelos caminhos

Domingo, 03/03

Manhã

10:00h

Magia Ancestral, maldições e bênçãos

Wagner Perico (Sumo sacerdote, Bruxaria Tradicional Wanen) – SP

Tarde

14h:30min

Como despertar minha Deusa interior?”

Waleska Manik (Rede Sagrado Feminino) – PB

16:00h

Caminhada pela Paz

LOCAL: STIUPB – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba

R. Tavares Cavalcante, 199 – Centro, Campina Grande – PB, 58400-150

Sábado 02/03

14:00h

Palestras:

Ufologia Digital! A Tecnologia Infrared no Âmbito Ufológico

Cassiano Teixeira (Pesquisador ufológico e membro do CPB- UFO) – PB

15:30min

O Sentido da Ufologia na Espiritualidade

Ricardo Allyson Sousa de Medeiros (Advogado e trabalha na Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e é membro do Grupo UFO CG., com matéria publicada pela Revista UFO “Como o Espiritismo vê os Extraterrestres”) – PB

17:00h

O Caso Betty Andreasson

Djalma Araújo (Médico, Pesquisador ufológico e membro do Grupo CEU-PE) -PE

Domingo,03/03

09:00h

Palestras:

Exibição do Documentário: “Sob o Olhar das Estrelas”

Sílvio Toledo (Professor, Pesquisador e Cineasta, e produtor cinematográfico, membro do Grupo UFO) – PB

11:00h

Mesa-redonda:

Sílvio Toledo (Mediador da Mesa)

14:00 HORAS ABERTURA

14:15min

Palestras:

O Terráqueo no Contexto Ufológico

Sônia do Valle (Pesquisadora ufológica e membro do Grupo Ufológico de Igarassu) – PE

15:30min

Possibilidade de Manifestação da VIDA em Outros Planetas

Giuseppe Fabiano (Advogado e é membro do Grupo UFO CG) – PB

17:00h

Mesa-redonda:

Giuseppe Fabiano (Mediador da Mesa)

18º ENCONTRO DA INICIATIVA DAS RELIGIÕES UNIDAS – URI

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

MANHÃ

Domingo, 03/03

09:00 às 12:00 h

Roda de Conversa:

Empoderamento da mulher e o sagrado feminino

Facilitadores:

Waleska Manik (Terapeuta Energética do Feminismo e Condutora de Círculos de Mulheres) – PB

Maria Goretti Rangel da Silva (Ialorixá representante dos Terreiros de Religiões Afro-Ameríndias) – PB

Roselita Vítor – Pastoral da Terra – PB

Coordenção: Manu Alves (URI Borborema) – PB

Terça-feira, 05/03

10:00 às 12:00 h

Roda de Conversa:

Religiões, justiça social, direitos humanos – Os compromissos em prol do avanço civilizatório

Facilitadores:

Elianildo nascimento (Membro Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa – Comitê Distrital da Diversidade Religiosa – United Religions Iniciative – URI/ RENADIR) – DF

Jorge Dellane da Silva Brito (Professor de Psicologia/UEPB) – PB

Genaro Camboim Lopes de Almeida Lula (Doutorando em Antropologia/UFPE – Professor UFRN) – RN

Coordenação:

Wittenburgo Gonçalves (URI Borborema) – PB

21° ENCONTRO DE ATEUS E AGNÓSTICOS

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Sábado 02/03

14:00h às 17:00h

Palestras:

Ateísmo e sociedade: lições históricas e contemporaneidade

Rogério Nascimento (Prof. de Antropologia – UFCG)

Política e religião na contística de João Melo: discutindo as simplificações maniqueístas

Carlos Almeida (Professor e mestre em Literatura (UEPB) – PB

Domingo,03/03

14:00h às 17:00h

Palestras:

Fundamentos religiosos do princípio de autoridade

Rogério Nascimento (Prof. de Antropologia – UFCG) – PB

Deus após Auschwitz – a suposição cosmogônica de Hans Jonas

Alexey Dodsworth (Escritor, mestre em Filosofia, doutorando em Filosofia pelas Universidades de Veneza e São Paulo) – SP

Segunda-feira, 04/03

14:00h às 17:00h

Palestras:

Religião e fascismo: analíticas de Maria Lacerda de Moura (1887-1945)

Rogério Nascimento (Prof. de Antropologia – UFCG)

Ateísmo na internet: minha experiência com o Instagram

Karina Meireles (Pedagoga e Administradora da página na internet, Ateu com orgulho) – PB

Terça-feira, 05/03

14:00h às 17:00h

Palestras:

A questão social e a condição operária frente à religião no Brasil: analíticas de Fábio Luz (1864-1938)

Rogério Nascimento (Prof. de Antropologia – UFCG) – PB

Deus e o direito animal (existência especista e abolição da escravidão animal)

Joheel Rodriguez (Artista visual e ilustrador) – PB

Roda de Conversa:

Ateísmo na atualidade política e social

Ribamar Bezerra (Professo de Línguas Estrangeiras) – PB

19° ENCONTRO DE JOGADORES DE RPG

Local: SECRETARIA DE CULTURA

Sábado, 02/03

Manhã



08:00h

Abertura do evento

08:30min

Mesas de RPG e Board game

12:00h

Palestra:

Dicas de Mestre

Tarde

14:00h

Mesas de RPG e Board game

Segunda-Feira, 04/03

Manhã

08:00h

Mesas de RPG e board game

12:00h

Palestra:

Cultura Africana

12:30min

Sorteio de brindes

Tarde

14:00h

Mesas de board game e workshops

18:00h

Preparação para a LIVE

Terça-Feira, 05/03

Manhã

08:00h

Mesas de board game e LIVE

12:00h

Palestra:

Mulheres no RPG

12:30min

Sorteio de brindes

Tarde

14:00h

Mesas de board game e workshops

17:00h

Palestra de Encerramento

21o ENCONTRO NORDESTINO DE ESPERANTO

7º ENCONTRO DA JUVENTUDE ESPERANTISTA DO NORDESTE

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Sábado, 02/03

Tarde

14h:00 às 18h:00

Recepção/Credenciamento

Domingo,03/03

Manhã

08h:30min às 10h:30min

Paroliga Kurso – Aprendi Esperanto, e agora?

Rodrigo Medeiros (Associação Potiguar de Esperanto) – RN

Curso básico de Esperanto, língua e história (em Português)

Ana Paula – PB

11h:00 às 12h:00

O papel da juventude na modernização dos clubes e associações (em Esperanto)

Querino Neto – AL (BEJO)

Curso básico de Esperanto, língua e história (em Português)

Ana Paula – PB

Tarde

14h:00 às 15h:30

Sarau poético

Internacia Ligo de Esperantistaj

Aristóphio Filho (ILEI Brazilo) – AL

Segunda-04/03

07:00h às 10h:30min

Passeio turístico – Pedra do Touro

Tarde

14h:00min às 15h:30

Lernu Ludante

a. Numeroj

b. La hundoj kaj la jaguaro

Com Jórgerson Pinto

15° ENCONTRO ANIME CULT

Local: SESC CENTRO Sala de vídeo)

Sábado, 02/03

14:00h

A viagem de Chihiro

Direção: Hayao Miyazaki

Meu amigo Totoro

Direção: Hayao Miyazaki

Terça-Feira, 05/03

14:00h

O Castelo Animado

Direção: Hayao Miyazaki

Princesa Mononoke

Direção: Hayao Miyazaki

12° ENCONTRO DE CINEMA

Local: SESC CENTRO

SALA DE VÍDEO

Sábado, 02/03

9:00h

Tema: Dramas, ficções e realidades

Coord. Glauco Machado

(Prof., diretor de arte, antropólogo e realizador de filmes – PB)

Palestrantes:

Alexey Dodsworth (Doutorando em filosofia pelas universidades de São Paulo e Veneza, escritor e roteirista de ficção científica) – SP

Milso Roberto (Diretor de cinema) – PB

Cícero Alves (Diretor de cinema) – PB

Participação: Pajé Isaias (Povo Potiguara) – PB

9º ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Sábado, 02/03

Manhã

09:00h

Palestra:

Conectando anjos: o protetorado animal no meio digital

Rafaela Nóbrega (Professora e protetora de animais) – PB

10:00h

Mesa-redonda:

Fake News: uma leitura crítica do jornalismo atual

Eduarda Brandão – Internacionalista e mestranda

Raul Ramalho (Jornalista, doutorando e professor da UEPB) – PB

Socorro Palitó (Professora do curso de jornalismo / UEPB) – PB

Mediador: Rostand Melo (Jornalista e professor da UEPB) – PB

12º ENCONTRO DA SOCIEDADE PARAIBANA DE ARQUEOLOGIA

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Sábado, 02/03

Manhã

09:00h às 12:00 h

Ocorrência de petróglifos nas circunjacências de Campina Grande

Vanderley de Brito (Professor e Arqueólogo)

Políticas publicas para a preservação do patrimônio arqueológico da Paraíba

Mali Trevas (Professora e Historiadora)

Nova Palmeira: Entre rastros e pegadas

Raony Borges (Bacharel em Direito)

Mediador: Erik Brito (Professor e Presidente da SPA)

I ENCONTRO DO INSTITUTO HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Sábado, 02/03

Tarde

14:30h às 17:00 h

As atividades do Instituto Histórico de Campina Grande em 2018

Vanderley de Brito (Professor, Arqueólogo, e Presidente do IHCG)

Memórias sobre os trilhos: História Ferroviária da Paraíba

Jônatas Rodrigues Pereira (Geógrafo e Pesquisador)

A intervenção militar de 1964 em Campina Grande

Maura Pires Ramos (Professora)

ENCONTRO DE XAMANISMO

Local: CENTRO DE ARTE E CULTURA (ANTIGA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO – UEPB)

Domingo, 03/03

Manhã

09:00h às 12:00 h

Palestra:

Xamanismo e o poder da tradição

Pajé Fátima Potiguara (Aldeia de São Francisco – Baía da Traição) – PB

Xamã Yatamalo (Taba Águia) – PB

27º ENCONTRO DO SANTO DAIME

Local: SESC CENTRO SALA DE VÍDEO

Segunda-Feira, 04/03

10:00h

O feminino na Doutrina Santo Daime

Maria Eugenia (Céu do Mapiá) – AM

10:50min

Debate com a plateia



11:3h0min

Apresentação de hinos da doutrina do Santo Daime, com o grupo musical do “Céu da Campina” (PB)



12:00h

Encerramento

8° ENCONTRO DE LITERATURA CONTEMPORÂNEA

LITERATURA E MÚSICA

Local: SESC CENTRO

Segunda-Feira, 04-03

Manhã

09h:15min

Palestra:

O disco e o livro: O caso Racionais MC

Roberto Menezes (PB)

10h:3m0in

Bate-papo: A música no processo criativo

Bráulio Tavares (RJ/PB)

Bruno Ribeiro (PB-MG)

Wander Shirukaya (PE-SP)

Tarde

14h:15min

Bate-Papo:

Bate-Papo: A Poesia E A Música

Fidélia Cassandra (PB)

Toninho Borbo (PB)

Milton Dornellas (PB)

15h:30min

Aspectos da Poética de Chico Buarque

Rinaldo de Fernandes (PB/MA)

MOSTRA DE CURTAS

(Sala Multimídia do SESC CENTRO)

SÁBADO 02.03

ENCANTADORES DE HISTÓRIA

Ano de produção: 2012

Animação e direção: Raquel Piantino

Arte: Juliet Jones e Raquel Piantino

Produção: Coletivo Ora Bolas

Trilha: Claudio Vinicius Fialho

Duração: 07:37

Gênero: Animação

O BAILAR DO SOL

Ano de produção: 2019

Dirigido por: Cícero Alves

Duração: 06:00

Gênero: FIC.

YBYNHARAÃ – ONDE NASCE O SERTÃO

Ano de produção: 2018

Dirigido por: Erik Brito

Duração: 04:00

Gênero: FIC. / trailer da série a ser produzida

VÊNUS

Ano de produção: 2018

Direção: Lívia Saraiva

Direção de Fotografia e Montagem: Yasmin Figueirêdo

Produção: Jonas Soriano e Fabiana Gomes

Duração: 7:32

Gênero: DOC.

ULISSES

Ano de produção: 2018

Dirigido por: Milso Roberto

Duração: 11:00

Gênero: FIC.

Só não dê motivo pro povo falar de você

Ano de produção: 2018

Dirigido por: Janaína Santa Cruz

Duração: 14:45

Gênero: DOC.

DOMINGO 03.03

Angela me apresentando no seu Seminar no Granada Centre for Visual Anthropology

Ano de produção: 2018

Direção: Silvia Martins

Duração: 01:19

Gênero: DOC.

Daniel Simião explica seu pós-doutorado no Granada Centre for Visual Anthropology

Ano de produção: 2018

Direção: Silvia Martins

Duração: 03:41

Gênero: DOC.

Angela Torresan explicando seus filmes…

Ano de produção: 2018

Direção: Silvia Martins

Duração: 06:51

Gênero: DOC.

Arco e flechas Potiguara

Ano de produção: 2018

Direção: Sônia Bittencourt de Sá

Duração: 32:00

Gênero: DOC.

SEGUNDA-FEIRA 04.03

O CAMINHO DO CORAÇÃO: Xamanismo no Planalto da Borborema

Ano de produção: 2017

Direção: Felipe Powell

Duração: 30:00

Gênero: DOC.

PARICÁ, RAPÉ, NO CEEU

Ano de produção: 2018

Direção: Silvia Martins

Duração: 06:40

Gênero: DOC.

TERÇA-FEIRA 05.03

Andréa Rocha no CEEU

Ano de produção: 2018

Direção: Silvia Martins

Duração: 13:27

Gênero: DOC.

AS IMAGENS QUE TENHO

Ano de produção: 2018

Dirigido por: Fernando Medeiros

Duração: 17 min.

Gênero: FIC.

ASSIM, CAMINHO PRA FELICIDADE

Ano de produção: 2018

Dirigido por: Rayssa Morais

Duração: 15 min.

Gênero: DOC.