Empresa que ganhou leilão do São João campinense já atuava no evento

A empresa Medow Promo venceu o pregão presencial, modalidade pregão/menor preço, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, na manhã desta quinta-feira, 14, para realizar o Maior São João do Mundo 2019.

A Medow Promo é uma empresa de Campina Grande e tem como diretor Jomário Souto. Nos últimos anos, sempre atuou como responsável pela montagem da estrutura do evento, que agora em 2019 será realizado no período de 7 de junho a 7 de julho.

A Medow Promo ofereceu uma proposta de R$ 2 milhões, 820 mil para realizar o evento. O valor é inferior ao orçado nos últimos dois anos pela Aliança Comunicação (R$ 2,99 milhões).

A empresa Talentos Promocc, de Pernambuco, também participou do certame, ficando em segundo lugar por oferecer o lance de R$ 2 milhões, 950 mil.

A nova parceria público-privada acontece após o prefeito Romero Rodrigues rescindir o contrato com a Aliança Comunicação – empresa realizadora das edições 2017 e 2018.

O pregão aconteceu na sede da Comissão Permanente de Licitação, na rua João Moura, sendo o processo coordenado pela pregoeira oficial Gabriela Pontes, contando na equipe de apoio com Rivaldo Neto, Mariana Ramos, Maria Eduarda e Deivson Neto.

Segundo Gabriela, os próximos passos agora serão a homologação do pregão (de número 2.07.001/2009) e a assinatura do contrato com a empresa vencedora.

Após a realização do pregão, os secretários Paulo Roberto Diniz (Administração), Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico) e Geraldo Nobre (Sesuma) concederam entrevista coletiva. A coletiva foi acompanhada pelo vereador Pimentel Filho e o coordenador municipal de Turismo, Celino Neto.

Durante a coletiva, as autoridades ressaltaram que serão envidados, conforme determinação do prefeito Romero Rodrigues, todos os esforços para a realização de um grande evento, com muitas atrações, mas sobretudo com economia, pois mais uma vez está garantida nova parceria público-privada destinada à promoção do maior evento turístico do interior do Brasil.