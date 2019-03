Empresa campinense ganha pregão para realizar o Maior São João do Mundo

A empresa campinense Medow, que já executava há anos a locação e instalação da estrutura de barracas e camarotes no Parque do Povo, ganhou nesta quinta-feira o pregão presencial realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande para a execução do Maior São João do Mundo deste ano e de 2020.

Apenas a Medow e a empresa pernambucana Talentos Promec Produção de Eventos participaram do pregão.

A Medow receberá R$ 2 milhões 820 mil do poder público municipal por cada edição do evento.

A Talentos propôs uma cota anual de R$ 2 milhões 940 mil.

Esse valor é quanto a PMCG terá que desembolsar para a realização da festa. Ou seja, ganhou a proposta com menor valor.

