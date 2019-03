Empreender PB abre inscrições para 53 municípios na próxima semana

O programa Empreender Paraíba abre, na próxima segunda-feira (11) e sexta-feira (15), inscrições para concessões de crédito para empreendedores de 53 municípios que desejam iniciar o seu próprio negócio ou a ampliação de um já existente.

Na segunda-feira (11), as cidades contempladas fazem parte da 2ª, 7ª, 10ª e 11ª do Estado, são elas: Igaracy, Boa Ventura, Pedra Branca, Piancó, Serra Grande, Coremas, Santa Inês, Água Branca, Imaculada, Manaíra, Princesa Isabel, São José de Princesa, Tavares, Dona Inês, Borborema, Riachão, Cacimba de Dentro, Serra da Raiz, Araruna, Belém, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada e Vieirópolis.

Já na sexta-feira (15), os empreendedores poderão realizar as inscrições nos municípios que abrangem a 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, e 13ª regional do Estado: Ouro Velho, Santo André, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Monteiro, Sumé, Belém do Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Mato Grosso, São José do Brejo do Cruz, Riacho dos Cavalos, Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, Lagoa, São Bentinho, Vista Serrana, Cajazeirinhas, Pombal, Condado, Sossego, Damião, Pedra Lavrada, Nova Floresta, Baraúna e Bananeiras.

As vagas são limitadas e podem ser realizadas por pessoas físicas maiores de 18 anos e legalmente emancipadas que residam na Paraíba há mais de seis meses. Os interessados devem acessar o endereço eletrônicowww.empreender.pb.gov.br e realizar o cadastramento a partir das datas de aberturas de inscrições no seu município.

O empreendedor que for realizar a inscrição deverá estar atento à documentação exigida pelo Empreender no ato da inscrição: RG, CPF, comprovante de residência e conta bancária (conta corrente: todos os bancos; conta poupança: apenas Caixa Econômica, operação 013.)

Caso o participante possua de 18 a 29 anos, também é necessário o documento frente e verso comprobatório de escolaridade. Se o empreendedor possuir curso técnico/superior e deseja investir nesta área, ele poderá se inscrever na linha de crédito Profissional Liberal e deverá apresentar o diploma ou documento de conclusão do curso.