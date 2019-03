Empreender Paraíba abre inscrições para 53 municípios a partir desta segunda-feira

O chefe de gabinete do Empreender Paraíba, Fabrício Feitosa, falou em entrevista sobre as inscrições do programa que estão abertas para 53 municípios, para os mais diversos tipos de financiamentos, até a próxima sexta-feira (15).

Ele explicou que o programa concede crédito com juros mais baixos que os dos bancos para micro e pequenos empreendedores.

Para realizar a inscrição, o empreendedor precisa acessar o site www.empreender.pb.gov.br, cadastrar seus documentos (Identidade, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de conta bancária) para que sejam analisados pela equipe do Empreendedor.

Caso seja aprovado, o empreendedor será convidado para realizar uma capacitação no plano de negócio do programa.

– O seu papel principal é a concessão de empréstimo para micro e pequeno empreendedor. A gente funciona como um banco, só que com taxas de juros bem menores. O Empreender hoje possui 12 linhas de crédito – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Campina FM