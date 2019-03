Emenda ao regimento da Câmara tem apoio do vice-presidente da CMCG

O projeto de emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Campina Grande, proposto pelo vereador Sargento Neto (PRTB), conta com a assinatura de Marinaldo Cardoso (PRB), vice-presidente na Casa de Félix Araújo. Foi o que garantiu nesta quinta-feira (7).

“Em 2016, quando estávamos no processo de eleição de primeiro e segundo biênios, esse tema esteve em pauta pelas duas chapas que concorreram. Era uma reivindicação dos vereadores e foi uma questão ‘acordada’. Não vejo nenhum problema”, justificou o parlamentar.

A proposta foi apresentada logo na sessão de reabertura da Casa no dia 5 de fevereiro. O projeto estabelece que compete ao primeiro-secretário assinar conjuntamente com o presidente os cheques, transferências eletrônicas ou qualquer outra forma de pagamento de todas as despesas.

Sobre a proposta de Lucas Ribeiro (PP) de acabar com eleição antecipada e reeleição para a Mesa Diretora da Câmara, ele se diz “indiferente”.

Esses dois temas devem provocar debates na Câmara Municipal de Campina Grande ao longo das próximas semanas.

*Com informações da Rádio Caturité FM.