Em Pilões, idoso é preso acusado de envolvimento com menores

Em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça, policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam nessa sexta-feira (1º), um homem de 67 anos de idade acusado de envolvimento com menores de idade.

A prisão aconteceu na cidade de Pilões e foi feita por policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM e do Destacamento local.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, os policiais encontraram na residência do acusado um computador, três aparelhos de telefone celular, uma bolsa plástica com várias cópias de documentos de terceiros e uma caixa contendo documentos, cartões bancários, roupas de crianças e brinquedos.

Na bolsa de uso pessoal dele foram encontrados nove chips de diferentes operadoras e documentos pessoais de terceiros. O acusado foi conduzido pela guarnição comandada pelo sargento Vieira, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil.

EM GUARABIRA – No bairro Santa Teresinha, segundo informações de familiares do suspeito, ele estava com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica e armado com um punhal quando foi na residência da vítima e a agrediu com socos e pontapés, causando-lhe lesões pelo corpo.

A guarnição comandada pelo cabo Odenir prendeu o suspeito e apreendeu o punhal utilizado por ele e, em seguida, conduziu as partes envolvidas à delegacia.