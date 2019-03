Em acidente, estudante é arremessada de carro e morre na Paraíba

Uma jovem morreu em um acidente de carro registrado na BR-427, na cidade de Pombal, Sertão da Paraíba.

O capotamento ocorreu na noite de sábado (2) em um trecho de curva da rodovia.

Segundo informações, a estudante de psicologia Odaile Pereira da Silva, 24 anos, foi arremessada do veículo no momento do acidente.

O condutor do veículo fugiu do local e não prestou socorro.

A causa provável do capotamento é velocidade incompatível. A Polícia Civil está investigando o caso para tentar localizar o motorista.