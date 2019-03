Em 3 dias, PRF flagra na PB mais de 2,2 mil motoristas com excesso de velocidade

Durante os três primeiros dias da Operação Carnaval 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já flagrou 2.281 motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais paraibanas. O número é 436% maior do que o registrado durante o mesmo período do carnaval do ano anterior.

Este ano os radares portáteis já flagraram 5.536 motoristas com excesso de velocidade. A Operação Carnaval 2019 vai até a próxima quarta-feira (6).

A PRF fiscalizou 2.281 pessoas, sendo realizados 695 testes de etilômetro e 37 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

O número de motoristas cometendo infrações de trânsito também aumentou, quando comparado com os três primeiros dias da Operação Carnaval 2018. Este ano já foram 779 multas registradas, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior, quando foram flagradas 666 irregularidades de trânsito.

A PRF também tem intensificado as ações de combate ao crime. Foram presas 11 pessoas, 5 veículos roubados foram recuperados e 1 arma de fogo apreendida. As ações estão ocorrendo em todo Estado.