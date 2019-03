‘Eixo das Nações’ vai facilitar rota entre o Brejo e o Sertão, diz governador

O governador João Azevêdo (PSB) visitou Campina Grande nesta quinta-feira (7) com o objetivo de inspecionar as obras do ‘Eixo das Nações’, no bairro do Alto Branco. A obra rodoviária tem a função de interligar pontos extremos da Rainha da Borborema.

Na ocasião, ele comentou que o novo trajeto vai facilitar especialmente o deslocamento de quem sai da região do Brejo em direção ao Sertão paraibano.

Com a via, o condutor terá uma alternativa de passagem sem precisar enfrentar o trânsito no Centro da cidade.

O gestor frisou que a atual situação “causa transtorno para todo mundo” e que o fluxo destes veículos pelo Centro, “não só amplia o problema do tráfego na cidade, como também dificulta o trajeto”.

– Era uma obra que Campina Grande carecia – afirmou Azevêdo.

No total, o Governo do Estado da Paraíba vai investir R$ 5 milhões. A obra tem duas etapas, que consistem na execução de vários serviços de infraestrutura, como terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação de ruas.

Na primeira etapa estão sendo contempladas as ruas Frei Damião Bozano, Vereador Benedito Mota, Maestro Nelson Ferreira e Antônio Alves Lima. A segunda etapa vai contemplar da rua XV de Novembro até a rua Sem Nome, no Bairro do Araxá.

Essa foi a primeira visita de Azevêdo a Campina Grande na condição de governador de Estado.

Responsável pelas obras, Simone Guimarães, superintende da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), prevê que a 1ª etapa do ‘Eixo das Nações’ pode ser concluída nas próximas semanas. Embora ela tenha ressaltando que a 2ª ainda está em fase inicial.

*Com informações da Rádio Caturité FM.