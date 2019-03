‘Eixo das Nações’ vai desafogar trânsito em Campina, diz secretário

Acompanhado do governador João Azevêdo (PSB), o secretário estadual Gustavo Feliciano, de Turismo e do Desenvolvimento Econômico, também visitou Campina Grande nesta quinta-feira (7) para inspecionar o ‘Eixo das Nações’, uma obra rodoviária que vai interligar pontos extremos da cidade.

“É mais uma importante obra de mobilidade do Governo do Estado. Quem conhece Campina Grande, sabe. Esta saída para o Brejo vai desafogar a região do Alto Branco passando pela Conceição. Sabemos esse é o grande desafio que as cidades de médio porte enfrentam: a mobilidade”, avaliou.

Com investimento superior a R$ 5 milhões, na primeira etapa da obra estão sendo contempladas as ruas Frei Damião Bozano, Vereador Benedito Mota, Maestro Nelson Ferreira e Antônio Alves Lima. A segunda etapa vai contemplar da rua XV de Novembro até a rua Sem Nome, no Bairro do Araxá.

Com informações da Rádio Caturité FM.