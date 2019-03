“É difícil neste país ser bonito, rico, famoso”, afirma cantora em apoio a atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mesmo sem conhecer Bruna Marquezine, 23, pessoalmente, Roberta Miranda, 62, publicou na madrugada desta quinta-feira (7) uma foto da atriz ainda criança com uma mensagem de apoio.

“Quem é esta menina? Será que era flor? Por que será que virou espinho? Por que será? Ah, acho que percebo. Creio que a flor muito pequenina não incomodava tanto, ainda estava se tornando planta, criando raízes, fortalecendo o caule, pois em seguida já brotaria com as suas sementes, espalharia ano após ano flores em um jardim chamado: ofício de uma atriz”, escreveu na legenda da foto.

No mesmo texto, Miranda afirmou não conhecer a atriz pessoalmente, mas que se entristece com a crueldade e “avalanches de inveja em cima dela”.

“É difícil neste país ser bonito, rico, famoso e etc. Minha mãe dizia: ‘Filha, quem come com porcos, farelo come. Bruna é uma mulher culta. Afinal, sua profissão exige que leia muito, pesquise muito e, a meu ver, ela tem o cara de verdade a hora que ela bem entender”, continuou.

Miranda também declarou seu apoio a Marquezine. “Você fez e faz, através da sua arte, coisas que ficarão para sempre. Ligue o pisca alerta do foda-se e vá em frente! Você pode! Você, sim, tem história. Tem berço. Só escrevi porque me dói ler tantos absurdos sobre você, e ‘outras pessoas’ que estão, ou estiveram (Ana Paula Arósio). Lembram? No mesmo barco sendo agredidas só porque nasceram”, concluiu.

ENTENDA O CASO

Depois de Marina Ruy Barbosa, Anitta, 25, se tornou o novo desafeto de Bruna nas redes sociais. Fãs apontam que a atriz deixou de seguir a cantora nesta madrugada. Minutos depois, ela recuou e voltou a seguir a cantora. O motivo de toda a saga seria um beijo entre a artista e o ex, Neymar.

Após ensaiarem olhos nos olhos em Salvador, onde Marquezine dançou em cima de um trio enquanto Neymar assistia aos desfiles de um camarote, os dois desembarcaram, no mesmo dia, na Sapucaí.

Neymar chegou ao Nosso Camarote causando grande confusão. Ele, Anitta, Medina e seus “parças” foram levados a uma área reservada especialmente para eles.

Mais para o fim da noite, segundo o UOL apurou, Neymar e Anitta se beijaram em uma área reservada do camarote.

Anitta afirmou que poderia ter acontecido o tal beijo em Neymar na quarta-feira (6), e não só com o jogador. “Se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei ia ter que fazer uma bíblia”, afirmou ela nas redes sociais.

A nova declaração da cantora aconteceu após o jornalista Léo Dias afirmar, no programa Fofocalizando (SBT), que teve acesso a um vídeo que mostraria o beijo dos dois. “Deve ter mesmo, gente. Não só dele [Neymar], mas de metade do camarote, 50%. Porém, terminar a noite, eu terminei só. Eu e meus cachorros”, afirmou ela.

Na terça (5), Anitta tinha afirmado, também em sua conta no Instagram, que não tinha beijado ninguém durante o Carnaval na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. “Acordei até um pouco com raiva porque saí no 0x0″, disse ela, destacando ser amiga do jogador há ‘muitos, muitos e muitos anos'”.

O vídeo apresentado por Léo Dias parece mostrar os dois bem próximos, mas não deixa claro se houve o beijo, pela qualidade da imagem e por haver uma pessoa na frente. “Afff, era só isso? Mó estardalhaço por nada”, chegou a dizer Anitta na conta do jornalista no Instagram.

“E hoje é segundo round”, continuou a cantora em sua conta na rede social. “Fui trabalhar ontem, e hoje estou de folga, já estou organizando meu rolê, por que meu Carnaval começou agora. Carnaval, minha gente, estou solteira, é isso aí. Não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas”, afirmou a cantora, que passou a noite da quarta (6) curtindo uma festa com Medina, Jojo Toddynho e amigos.