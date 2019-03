Duas mulheres são encontradas mortas em cidades da Paraíba

Duas mulheres foram encontradas mortas nas cidades de Campina Grande e Areia neste domingo, 03. Uma delas teria sido morta a tijoladas e a outra a pauladas e estrangulada.

Em Campina Grande, populares informaram que encontraram um corpo de uma mulher próximo a um campo de futebol, por volta das 08h.

A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Vanessa Martins, 25, mãe de dois filhos. Ela morava no bairro do Pedregal.

Segundo informações da PM ela seria dependente química e teria saído na noite do sábado e não mais vista pelos familiares.

Vanessa teria tido a cabeça esmagada com blocos de tijolos.

Já em Areia, no Brejo, uma mulher de aproximadamente 25 anos, foi encontrada morta na tarde do domingo, nas imediações do açude Vaca Brava entre Areia e Alagoa Nova.

Ela apresentava sinais de estrangulamento e pauladas.

*Informações do RenatoDiniz.com