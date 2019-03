Dom Dulcênio no lançamento da CF 2019: “Todos somos agentes das políticas públicas”

O lançamento da Campanha da Fraternidade na Diocese de Campina Grande reuniu gestores municipais, vereadores e secretários na Fazenda do Sol, na manhã dessa quinta-feira (14). O momento contou ainda com a participação do Clero Diocesano e representantes de pastorais.

O coordenador da CF no Regional NE2 da CNBB, padre Egídio de Carvalho, o coordenador diocesano de campanhas, padre Saulo Rodrigues, e o vigário para a Caridade Justiça e Paz, padre Sergio Leite, participaram da mesa de abertura com o bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Em seu discurso de abertura, além de destacar a importância do tema deste ano, o bispo lembrou que a responsabilidade pelas políticas públicas não se restringe ao Estado e governos.

“As políticas públicas não são responsabilidade apenas do Estado e os governos, mas deve ser assegurada por toda a sociedade, e, individualmente, inclusive, na cobrança do voto quando das eleições, nas manifestações diversas, enfim, todos somos agentes das políticas públicas”, enfatizou o bispo, lembrando que somente através da participação popular os objetivos da CF 2019 serão alcançados.

O padre Saulo, por sua vez, em comunhão com a fala do bispo lembrou a proposta da CF 2019. “A proposta é que todas as pessoas assumam uma postura cidadã e lutem por políticas que envolvam o poder público e a sociedade em benefício de todos os cidadãos”, disse.

Responsável pela exposição do tema, o padre Egídio trouxe um panorama da realidade do país, expondo os problemas sociais, bem como, em sua apresentação, as linhas de ações para a execução do que propõe a CNBB.

Após as contribuições do coordenador da CF no Regional NE2, o padre Sergio Leite fez um balanço das ações desenvolvidas pela diocese através do Vicariato para a Caridade, Justiça e Paz. E, na sequência, o vigário-geral, padre Luciano Guedes, agradeceu a participação dos presentes, além do envolvimento dos colaboradores na realização do lançamento da Campanha da Fraternidade na diocese.

Um dos momentos marcantes da solenidade, ocorreu no final da manhã. A apresentação dos internos da Fazenda do Sol, na execução vocal do hino da instituição, emocionou toda a assembleia.