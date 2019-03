Dois são presos suspeitos de envolvimento com tráfico em Campina Grande

Dois jovens foram presos nesta segunda-feira, 04, em Campina Grande, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro do Jeremias.

Tales da Silva Sousa, de 18 anos, e Wellington de Souza Silva, 19, foram presos com 140 porções e um tablete de 400 g da droga, além de uma faca e um capuz.

Eles foram levados para a Central de Polícia.