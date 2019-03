Dois fugitivos do PB1 são presos após abordagem à veículo por aplicativo

Dois fugitivos do PB1 foram recapturados pela Polícia Militar quando estavam em um transporte de passageiro por aplicativo em João Pessoa.

Marivaldo Marques Pereira da Silva, 41 anos, e José Michael da Silva, de 26, estavam no carro e quando a viatura passou, eles se abaixaram tentando se esconder. Seguiam do bairro de Mandacarú, com destino ao São José, na Capital.

A ação levantou a suspeita dos policiais que fizeram a abordagem.

No veículo, além do motorista, havia mais um passageiro. A polícia investiga se os dois tem alguma pendência na Justiça.

Marivaldo foi condenado por homicídio e José Michael cumpre pena por tráfico de drogas.

No mês de setembro de 2019, pelo menos 92 presos fugiram do presídio do PB1 após uma ação de resgate de apenados envolvido com roubo à bancos.

Até o momento já foram recapturados 65, de acordo com a polícia.

*Com informação da TV Cabo Branco