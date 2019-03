Divulgada programação para O Maior São João do Mundo 2019

Após romper com a empresa Aliança Comunicação e Cultura, em 27 de fevereiro, a Prefeitura de Campina Grande abriu a licitação para escolher a empresa responsável pelas próximas edições (2019 e 2020) do Maior São João do Mundo, que será divulgada na próxima quinta-feira (14).

A previsão para este ano, segundo o edital do pregão presencial, é que a festa ocorra de 7 de junho a 7 de julho, com algumas atrações pré-estabelecidas, que podem sofrer alterações pela empresa responsável.

A programação prevista conta com grandes nomes da música sertaneja, como a dupla Jorge e Mateus, que nunca se apresentou no Palco Principal do Parque do Povo. Outro nome em destaque é o do cantor Zé Ramalho, além dos também paraibanos Flávio José e Elba Ramalho.

Programação esperada para o Palco Principal:

Sexta-feira, 7 de junho: Flávio José, Xand Avião, Jairo Madruga, Capilé;

Sábado, 8 de junho: Alcimar Monteiro, Assisão, Saia Rodada, Mastruz com Leite;

Terça-feira, 11 de junho: Magníficos, Sandra Belê, Capilé;

Quarta-feira, 12 de junho: Santanna, Inaldete Amorim, Waldonys;

Quinta-feira, 13 de junho: Bruno e Marrone, Ton Oliveira, Vicente Nery;

Sexta-feira, 14 de junho: Gustavo Lima, Poeta Francinaldo, Forró das Antigas;

Sábado, 15 de junho: Felipe Araújo, Falamansa, Dales Lessa, Caninana do Forró;

Domingo, 16 de junho: Luan Santana, Gegê Bismarck, Walkyria Santos;

Terça-feira, 18 de junho: Evento Evangélico;

Quarta-feira, 19 de junho: Bonde do Brasil, Gitana Pimentel, Cavaleiros do Forró;

Quinta-feira, 20 de junho: Jonas Esticado, Amazan, Sandra Belê, Gil Mendes;

Sexta-feira, 21 de junho: Gabriel Diniz, Wallas Arrais, Jorge de Altinho;

Sábado, 22 de junho: Zé Neto e Cristiano, Capilé, Eduarda Brasil, Solteirões do Forró;

Domingo, 23 de junho: Elba Ramalho, Luan Estilizado, Eliane Rainha do Forró e Banda, Fulô de Mandacaru;

Segunda-feira, 24 de junho: Márcia Fellipe, Stela Alves, Davynho Novaes, Karkará;

Terça-feira, 25 de junho: Mano Walter, Niedson Lua, Ramon Schnayder;

Quarta-feira, 26 de junho: Zé Ramalho, Rita de Cássia, Dorgival Dantas;

Quinta-feira, 27 de junho: Simone & Simaria, Nando Cordel, Forró da Resenha;

Sexta-feira, 28 de junho: Fagner, Forró D2, Limão com Mel, Amazan;

Sábado, 29 de junho: Marília Mendonça, Eduarda Brasil, Três do Nordeste, Pinto do Acordeon;

Domingo, 30 de junho: Jorge & Matheus, Levada Mix, Iohannes;

Terça-feira, 2 de julho: Padre Antônio Maria, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Nilson, Anjos de Resgate;

Quarta-feira, 3 de julho: Sirano e Sirino, Henrique & Juliano, Capilé;

Quinta-feira, 4 de julho: Matheus e Kauan, Novinho da Paraíba, Alexandre Tan;

Sexta-feira, 5 de julho: Solange Almeida, Biliu de Campina, Os Gonzagas;

Sábado, 6 de julho: Ávine Vinny, Bob Léo, Felipe Lemos, Gitana Pimentel;

Domingo, 7 de julho: Wesley Safadão, Capilé, Eduarda Brasil e Biliu de Campina