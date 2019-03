Diretora do Trauma-CG revela preocupação com o aumento de acidentados de moto

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, atendeu 867 pessoas durante o período do Carnaval, com uma leve redução, conforme a diretora da unidade, Ingrid Ramalho, em comparação ao ano passado.

Em entrevista nesta quinta-feira, 7, a médica destacou preocupação com os casos envolvendo acidentes de moto, que lideraram as entradas nos plantões durante o período e teve um aumento em comparação a 2018.

Segundo ela, no total, 142 pacientes foram atendidos devido aos acidentes com motocicleta, e fez um alerta à população e aos órgãos fiscalizadores.

– Tivemos um aumento no número de acidentados de moto. Isso demonstra a falta de conscientização dos motociclistas e é uma realidade que temos de combater não apenas com campanhas, mas com medidas mais fortes por parte dos órgãos fiscalizadores – explanou.

Em relação aos sinistros, casos que envolvem armas de fogo, armas brancas e espancamento, houve uma redução em torno de 30% a 40%.

Um total de quatro vítimas de projéteis de arma de fogo, oito de arma branca, 11 vítimas de acidente de carro e 24 por espancamento deram entrada no Hospital de Trauma durante o feriado prolongado de Carnaval.

No ano passado, o Hospital de Trauma de Campina Grande atendeu no período de Carnaval 881 pessoas entre urgências e emergências.

Desse total, 139 pacientes foram atendidos devido a acidentes de moto, nove por acidentes de carro, 13 de arma branca, 15 de vítimas de projéteis de arma de fogo, 29 por espancamento.

