Detran divulga balanço da Operação Lei Seca durante o Carnaval 2019 na Paraíba

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 6 de março de 2019 às 16:46.

Os 870 testes de alcoolemia realizados durante a Operação Carnaval 2019/Lei Seca, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), resultaram na autuação de 93 condutores que estavam dirigindo seus veículos sob o efeito de álcool.

A ação teve início nos principais blocos da prévia carnavalesca Folia de Rua e foi estendida durante o Carnaval, com maior concentração no Litoral do Estado, a exemplo de Lucena e Jacumã.

Nesse Carnaval, além das autuações em flagrante, dois motoristas foram conduzidos à delegacia pela prática de direção perigosa e embriaguez ao volante.

Também foram lavrados 84 autos por infrações diversas e 18 veículos foram removidos ao pátio do Detran, decorrentes de condução em desacordo com as Leis de Trânsito.

Segundo o major Edmilson Castro, coordenador de Policiamento e da Lei Seca do Detran-PB, as ações de fiscalização da Operação Carnaval foram realizadas com o objetivo de proporcionar a todos um trânsito mais seguro durante os festejos de Momo.

“Esses números refletem o trabalho e o empenho dos agentes da Operação Lei Seca do Detran mas, infelizmente, esses mesmos números demonstram que muitas são as pessoas que ainda insistem em desobedecer às leis, e colocam vidas em risco no trânsito do nosso Estado”, afirmou.

“Os agentes da Lei Seca concluíram o seu trabalho no período de Carnaval com o sentimento de dever cumprido e, o mais importante, a certeza de que vidas foram preservadas”, concluiu o major Castro, destacando o apoio incondicional da Polícia Militar da Paraíba durante toda a Operação Carnaval.

Na área de Educação, a Coordenação de Educação de Trânsito (CET) do Detran da Paraíba participou da Operação Folia de Rua 2019, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Segundo a coordenadora da CET, Ana Paula Buzetto, foram realizadas ações integradas, com entrega de material educativo junto aos foliões.