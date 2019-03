Desfile do Grupo Especial de SP acabou nas primeiras horas de hoje

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 3 de março de 2019 às 11:59.

O segundo dia de desfile das sete escolas do Grupo Especial de São Paulo foi marcado por muita cor, história e críticas sociais. A alegria contagiou não só os integrantes da escola como o público que brincou o carnaval. O tempo previsto foi ultrapassado. O desfile acabou nas primeiras horas de hoje (3).

A primeira a desfilar foi a Águia de Ouro seguida pela escola Dragões da Real ontem (2) no final da noite. Em seguida, na madrugada de hoje, vieram Mocidade Alegre, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Unidos de Vila Maria e Gaviões da Fiel.

A escola Dragões de Ouro fez uma viagem ao tempo, enquanto a Mocidade Alegre conta sobre as água sagradas do sol e da lua. A Águia de Ouro escolheu como tema o Brasil e seus desafios. A Gaviões da Fiel fez uma releitura do samba-enredo de 1994.

O “Império do Sol” em alusão ao Peru foi o tema da Unidos da Vila Maria, enquanto a Vai-Vai, Anielle levou para a avenida a irmã da vereadora assassinada há quase um ano, no Rio de Janeiro, Marielle Franco, uma das homenageadas pela escola.