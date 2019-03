Desfile do Bloco das Mulheres marca o dia 8 de março em Campina Grande

O Dia Internacional da Mulher em Campina Grande foi marcado pelo desfile do Bloco das Mulheres, pelas principais ruas do Centro, com a participação de mulheres de toda região.

O desfile teve concentração na Praça da Bandeira e em seguida houve uma caminhada pelas principais ruas do Centro, com o agrupamento dos participantes em várias alas, por temas e reivindicações das mulheres.

A principal bandeira do evento foi “Pela Vida das Mulheres. Somos todos Marielle”, com o objetivo de denunciar a violência de gênero e lembrar o assassinato ainda impune da ex-vereadora carioca.

Sindicatos, movimentos sociais, universitários e militantes sociais participaram da organização do evento. Entre as reivindicações das mulheres, entidades e movimentos sociais que apoiam a realização do 8M, o Bloco das Mulheres, também estão a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, que congelou o orçamento federal por 20 anos; da reforma trabalhista e da lei da terceirização e contra a pobreza, o racismo, o machismo, a homofobia e a lesbofobia.